Dan Ashworth é o novo diretor-desportivo do Manchester United.

Em comunicado, os Red Devils informaram ter chegado a acordo com o Newcastle, onde Ashworth estava desde a época 2022/23, altura em que deixou o Brighton & Hove Albion.

Dan Ashworth era desde há vários meses apontado como a escolha de Sir Jim Ratcliffe, novo co-proprietário do emblema de Old Trafford, que anunciou, em abril passado, a saída de John Murtough, diretor-desportivo do Man United desde 2021.