Paul Mitchell é o novo diretor-desportivo do Newcastle, substituindo no cargo Dan Ashworth, que deixou os Magpies para rumar ao Manchester United.

Ex-futebolista com percurso modesto, Mitchell, de 42 anos, trabalhou durante mais de uma década na área do scouting, com passagens por MK Dons, Southampton, Tottenham e Leipzig, onde assumiu a liderança dos departamentos de prospeção.

Em 2020 assumiu a direção-desportiva do Mónaco, onde esteve até 2022/23.