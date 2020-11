O Aston Villa tem sido a sensação da Premier League até ao momento, mas esta tarde não teve motivos para sorrir: na receção ao Brighton, os villans foram derrotados por 2-1.

Em Birmingham, Danny Welbeck deu vantagem à formação do sul de Inglaterra aos 12 minutos, após assistência de Adam Lallana.

No início do segundo tempo, Konsa ainda empatou para o Villa, mas Solomon March, aos 56 minutos, fez o 2-1 final para o Brighton.

Com este resultado, o Aston Villa segue no sexto lugar da tabela classificativa, com 15 pontos. O Brighton é 16.º, com nove.