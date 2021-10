O Manchester United perdeu este sábado no terreno do Leicester (4-2), naquele que foi o terceiro jogo consecutivo sem ganhar na Liga Inglesa. Uma derrota com contornos dramáticos, já que o final da partida foi louco, com quatro golos no quarto de hora final.

Com Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, do lado do United, e Ricardo Pereira, do lado do Leicester, em campo os noventa minutos, a formação de Solskjaer até entrou melhor na partida e chegou à vantagem aos 19 minutos, com um golaço de Greenwood: recebeu de Bruno Fernandes e disparou uma bomba ao ângulo indefensável. Um grande golo.

O Leicester não se deixou abater e foi atrás do empate, o que conseguiu à passagem da meia hora. Um erro infantil de Maguire, que perdeu a bola em zona perigosa, permitiu à equipa da casa chgar à grande área, onde Tielemans finalizou com um chapéu incrível a De Gea. Outro golaço.

O Leicester esteve sempre mais perigoso, obrigou De Gea a brilhar na baliza e por isso chegou à vantagem, com alguma naturalidade, aos 78 minutos, com um golo do central Soyuncu, que aproveitou uma bola parada para marcar, após uma grande confusão na área do United.

A resposta da formação de Manchester não demorou muito: quatro minutos depois, um grande passe de Lindelof isolou Rashford, que marcou na cara de Kasper Schmeichel.

No entanto, depois disso, o incrível aconteceu: a bola foi ao centro, passou por cinco jogadores e num instante estava dentro da baliza de De Gea. Na jogada seguinte, sem que ninguém do United lhe tenha tocado. Vardy fez, também ele, um golaço, antes de Daka estabelecer o 4-2 final.

Cristiano Ronaldo esteve esforçado na frente, mas não acertou na finalização e somou o terceiro jogo na Liga Inglesa sem marcar, o Manchester United com isso caiu para o quinto lugar.