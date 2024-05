Tiago Pinto é o novo presidente das operações de futebol do Bournemouth, confirmou esta sexta-feira o emblema inglês.

O dirigente português assume o cargo depois de deixar a Roma no início deste ano e, além do Bournemouth, vai ser responsável pela gestão desportiva de outros três clubes que o 12.º classificado da Premier League da última época detém: Lorient (França), Hibernian (Escócia) e Auckland (Nova Zelândia).

«Estou muito feliz por me juntar ao Bournemouth neste período entusiasmante para o clube. Quero agradecer ao Bill Foley (dono do clube), ao Neil Blake (CEO) e ao Simon Francis (diretor-técnico). O projeto que me apresentaram é algo do qual mal posso esperar para fazer parte», disse, citado na nota do emblema do Sul de Inglaterra.

Também o dono do Bournemouth, Bill Foley, se mostrou satisfeito pela chegada de Tiago Pinto: «Estamos entusiasmados. O Neill e o Simon trabalharam com ele em alguns negócios nas últimas épocas e ficaram muito impressionados. O Tiago chega com muita experiência em alguns clubes de alto nível, apesar de ser jovem. Contratar alguém com a sua experiência reforça a ambição que temos de ter para termos sucesso na Premier League e no nosso projeto multi-clubes.»

Tiago Pinto, refira-se, foi diretor-desportivo da Roma durante três anos, de janeiro de 2021 a janeiro de 2024. Antes, foi diretor-geral das modalidades do Benfica e diretor-geral do futebol profissional das águias.