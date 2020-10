Carlos Vinicius esteve a apurar a finalização, num treino personalizado do Tottenham, liderado por Ledley King, antigo jogador que fez toda a carreira nos Spurs e que faz parte da equipa técnica de José Mourinho.

O avançado cedido pelo Benfica, treinou, numa primeira fase, com Gareth Bale e os companheiros de ataque, mas depois ficou sozinho com a antiga referência do clube a fazer trabalho específico de finalização.

O avançado teve a testar remates colocados, em força, rasteiros, a meia altura, com a oposição de um adversário, enfim, de todas as forma e feitios, de forma a estar pronto para a estreia pelos Spurs que pode ser já no dia 18, no dérbi com o West Ham.

Ora veja: