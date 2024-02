Que jogo! Ou melhor: que final de jogo!

O Manchester United venceu o Wolverhampton na visita ao Molineux, por 4-3, esta quinta-feira, num dos jogos que vai certamente ficar no livro de memórias da Premier League 2023/24 e que permitiu à equipa de Erik ten Hag regressar às vitórias no campeonato.

Foram sete golos. Cinco deles para lá dos 70 minutos. E, destes, dois já no período de nove minutos de tempo de compensação dados, a ditarem um final com contornos épicos: o português Pedro Neto ainda fez o 3-3 aos 90+5, o empate parecia ser assim o desfecho, mas na resposta imediata, Kobbie Mainoo foi herói aos 90+7m e não podia ter sido mais decisivo o seu primeiro golo da carreira na Premier League.

Mas vamos ao início: a um início em grande do United. Aos cinco minutos, Rasmus Hojlund fez um passe atrasado para um remate colocadíssimo de Marcus Rashford.

Depois de assistir, Hojlund dobrou a vantagem da equipa de Manchester aos 22 minutos, desviando ao primeiro poste o cruzamento de Luke Shaw.

Já na segunda parte, o português José Sá – um de seis titulares lusos no jogo – fez uma grande defesa de pé esquerdo a negar o 3-0 a Hojlund e habilitou o Wolverhampton a manter-se na disputa pelo resultado. Tanto que, aos 71 minutos, o ex-Sporting Pablo Sarabia reduziu a diferença de penálti.

Porém, o United não demorou a responder e Scott McTominay, de cabeça na área, após canto do lado direito batido pelo português Bruno Fernandes, fez o 3-1 para os visitantes aos 75 minutos.

Dez minutos depois, aos 85, foi também de canto que o Wolverhampton voltou a reduzir a desvantagem para um golo, com Max Kilman a concluir na área, de pé esquerdo.

O jogo ganhava ainda mais vida e os lobos ainda chegaram ao 3-3, numa saída rápida, concluída pelo português Pedro Neto, de pé esquerdo, a passe de Matheus Cunha.

A loucura dos minutos finais foi acentuada com mais uma resposta eficaz e Kobbie Mainoo a ser o herói improvável, fazendo o 4-3 para o United num remate colocadíssimo de pé direito, após uma grande jogada individual.

Além de José Sá e Pedro Neto, Toti Gomes e Pedro Neto foram titulares na equipa da casa. Além de Bruno Fernandes no United, Dalot também foi titular.

Com este resultado, o United chega aos 35 pontos e põe fim a duas jornadas sem vitórias. Está no 7.º lugar, a um ponto do West Ham, que no outro jogo desta quinta-feira empatou a uma bola na receção ao Bournemouth. Já o Wolverhampton, que vinha de três vitórias e um empate nas últimas quatro jornadas, mantém-se com 29 pontos, no 11.º posto. Podia igualar o United em caso de vitória, mas sai a seis pontos dos red devils ao fim da 22.ª jornada.