A Premier League anunciou, esta quinta-feira, os nomeados para Treinador da Época, Jogador da Época e Jovem Jogador da Época de 2023/24.

Os votos vão ser divididos entre os fãs, que podem votar até 13 de maio às 12h, combinados com as escolhas de um painel de especialistas. Os vencedores vão ser anunciados no dia 21 de maio.

Relativamente aos nomeados para melhor treinador, a organização da liga inglesa escolheu:

Mikel Arteta (Arsenal)

Unai Emery (Aston Villa)

Pep Guardiola (Man. City)

Andoni Iraola (Bournemouth)

Jurgen Klopp (Liverpool)

Na categoria de melhores jogadores de 2023/24 estão nomeados:

Phil Foden (Man. City)

Erling Haaland (Man. City)

Alexander Isak (Newcastle)

Martin Odegaard (Arsenal)

Cole Palmer (Chelsea)

Declan Rice (Arsenal)

Van Dijk (Liverpool)

Ollie Watkins (Aston Villa)

Para melhor jovem da época, a Premier League nomeou:

Phil Foden (Man. City)

Erling Haaland (Man. City)

Alexander Isak (Newcastle)

Cole Palmer (Chelsea)

Kobbie Mainoo (Man. United)

Bukayo Saka (Arsenal)

William Saliba (Arsenal)

Destiny Udogie (Tottenham)

De recordar que na temporada passada, Haaland venceu o prémio de Melhor Jogador e Jovem Jogador, enquanto que Guardiola foi o melhor treinador, ambos ao serviço do Manchester City.