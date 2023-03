Não fosse o mais recente jogo da Premier League e poderia dizer-se que o Manchester United está em alta.

Erik ten Hag recebeu o prémio de melhor treinador de fevereiro, mês em que somou quatro vitórias noutros tantos jogos, e Marcus Rashford foi eleito o melhor jogador no mesmo período.

O técnico neerlandês bateu na votação o português Marco Silva, do Fulham, e Antonio Conte (Tottenham). Há que salientar, porém, que esta votação é relativa ao mês anterior, pelo que não apanha a goleada histórica (7-0) sofrida diante do Liverpool, que aconteceu no passado fim de semana (a 4 de março).

De referir que Willian, pupilo de Marco Silva, foi distinguido com o prémio de melhor golo, enquanto a melhor defesa foi para o guarda-redes do Manchester United David de Gea.

Unbeaten in February 💪



Erik ten Hag is @BarclaysFooty Manager of the Month for a second time this season! #PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/UljPU10Clx