O futebolista do Union St. Gilloise, Victor Boniface, foi eleito o jogador da semana na Liga Europa, após os oito jogos da primeira mão dos oitavos de final da competição, anunciou a UEFA, esta sexta-feira.

Boniface, de 22 anos, bateu Bruno Fernandes, português do Manchester United que fez um golo e uma assistência na vitória sobre o Betis (4-1) na quinta-feira e que também estava entre os quatro nomeados: ficou na segunda posição.

O avançado nigeriano bisou no empate da equipa belga na visita ao Union Berlim. Na primeira época ao serviço do St. Gilloise, Boniface, ex-Bodo/Glimt, leva 14 golos em 36 jogos e está, a par de Marcus Rashford, do Manchester United, no topo da tabela dos melhores marcadores da Liga Europa, com cinco golos.

Nomeados estavam também o ex-V. Guimarães Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) e Paulo Dybala (Roma).

Tapsoba, ex-V. Guimarães, fez o segundo golo da vitória do Leverkusen ante o Ferencvaros, por 2-0.

Já Paulo Dybala assistiu para um golo na vitória da Roma, treinada pelo português José Mourinho, sobre a Real Sociedad (2-0).