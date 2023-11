A Costa de Marfim entrou com estrondo na qualificação para o Mundial de 2026. A seleção dos ‘elefantes’ esmagou a formação das Seicheles por 9-0, com o defesa do Sporting, Ousmane Diomande, no banco de suplentes.

Sebastien Haller inaugurou o marcador, de grande penalidade, aos 20 minutos; Ibrahim Sangaré dobrou a vantagem logo depois; Simon Sdingra e Karim Konaté, também de penálti, aumentaram para 4-0 antes do intervalo.

No segundo tempo, houve mais cinco golos, através de Seko Fofana, Hamed Traoré (que marcou dois) Jean-Philippe Krasso e Konaté, que também bisou.

A Costa do Marfim, cliente habitual de fases finais, posiciona-se bem no Grupo F, onde Burundi e Gabão também venceram nesta primeira jornada.

Guiné-Bissau empata no Burkina Faso

No Grupo A, onde o Egito, de Rui Vitória, entrou com uma goleada sobre o Djibuti, mais nenhuma seleção conseguiu vencer. A Guiné-Bissau esteve em vantagem no Burkina Faso, mas acabou por consentir a igualdade.

Manuel Baldé, que passou pelo Sporting, colocou os ‘Djurtus’ em vantagem, aos 20 minutos, assistido por Alfa Semedo, jogador formado no Benfica.

O Burkina Faso conseguiu empatar na segunda parte, com um golo de Bertrand Traoré, uma das estrelas da equipa.

Sori Mané, do Moreirense, foi titular na equipa guineense, tendo Famana Quizera, do Académico de Viseu, sido suplente utilizado.