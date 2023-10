Maurice Steijn já não é treinador do Ajax, anunciou o clube neerlandês, esta segunda-feira.

A enfrentar uma crise de resultados desportivos até ao momento na época 2023/24, o Ajax findou a ligação com o técnico de 49 anos, que tinha chegado no início da época, oriundo do Sparta Roterdão, com contrato até ao verão de 2026.

«Ajax e Maurice Steijn terminam a ligação com efeito imediato. A direção do clube e Steijn decidiram, em conjunto, que o treinador renuncia às suas funções», refere o emblema de Amesterdão, em comunicado.

O Ajax, onde joga o português Carlos Forbs, não venceu nos últimos oito jogos oficiais (três empates, cinco derrotas). A última vitória foi a 24 de agosto, na visita ao Ludogorets, na 1.ª mão do play-off de acesso à Liga Europa, por 4-1, os mesmos números da primeira (e única) vitória no campeonato, ante o Heracles Almelo, na 1.ª jornada, a 12 de agosto.

Nesta altura, no campeonato, o Ajax é 17.º e penúltimo, em zona de descida, com cinco pontos, embora tenha menos dois jogos realizados do que a maioria dos adversários: um deles é ante o último, o Volendam, e o outro o duelo ante o RKC Waalwijk, que foi interrompido quando o Ajax vencia por 3-2, devido ao choque de Brian Brobbey com o guarda-redes adversário, Etienne Vaessen.