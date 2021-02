O Al-Ahly apurou-se esta quinta-feira para as meias-finais do Mundial de Clubes, ao vencer o Al-Duhail, por 1-0.

No Qatar, Hussein El Sahat apontou o único golo do encontro a favor do conjunto egípcio, à passagem da meia-hora de jogo.

Nas meias-finais, onde está pela terceira vez, o Al-Ahly vai defrontar o Bayern Munique, vencedor da Liga dos Campeões. Recorde-se que Palmeiras e Tigres são as outras duas equipas que vão disputar o acesso ao jogo decisivo do Mundial de Clubes.