Após ter estado afastado do comando da equipa uns dias, Luís Castro voltou a apresentar-se ao trabalho no Al Nassr.



O emblema saudita deu conta da recuperação do técnico português através de uma mensagem nas redes sociais. «É bom tê-lo de volta, Mister Castro», pode ler-se na publicação feita nas redes sociais pela equipa onde alinham Ronaldo e Otávio.



Lembre-se que Luís Castro, de 62 anos, foi submetido a uma «pequena cirurgia» e «aconselhado pelo médico a abster-se de atividades físicas», tendo perdido o duelo com o Al Feiha da passada sexta-feira.