Andreas Brehme, campeão Mundial pela Alemanha em 1990, faleceu na última madrugada.



O ex-jogador não resistiu a um ataque cardíaco, segundo informa o jornal «Bild». Tinha 63 anos.



Brehme está na história do futebol germânico por ter sido o autor do golo que deu a conquista do título Mundial à «Mannschaft» frente à Argentina, em 1990. Com uma passagem pelo Saarbrücken, o defesa assumiu-se como uma das figuras do Kaiserslautern, clube pelo qual fez mais de 300 jogos em dez anos.



Brehme jogou ainda duas temporadas no Bayern Munique e passou ainda por Inter de Milão e Saragoça, além de ter representado a Alemanha em 86 ocasiões com presenças nos Europeus de 84, 88 e 92 e nos Mundiais de 86, 90 e 94.



Retirou-se em 1998 com nove títulos entre Mundial, Liga Europa e vários títulos nacionais da Alemanha e Itália.