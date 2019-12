O Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto nos 16 avos de final da Liga Europa, garantiu ao cair do pano uma vitória importante na visita ao terreno do Mainz, em jogo da 17.ª jornada da Bundesliga.

Lucas Alario apontou o único golo do jogo, aos 93 minutos. Três pontos que valem o regresso dos farmacêuticos à vitórias para o campeonato após duas derrotas consecutivas.

Também este sábado, o Leipzig vai passar o ano na liderança da Liga alemã. O adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões esta época venceu em casa o Augsburgo por 3-1, mas chegou a ver o horizonte pintado de negro, já que esteve uma hora em desvantagem no marcador.

Florian Niederlechner inaugurou o marcador para os visitantes aos 8 minutos e só aos 68m o Leipzig conseguiu chegar ao empate, por intermédio de Konrad Laimer. Ainda havia tempo para a reviravolta e Patrik Schick efetuou-a, ao marcar ao minuto 79, com Yussuf Poulsen sentenciar o resultado já perto de ser levantada a placa com o tempo de compensação.

Classificação a Bundesliga

Com este resultado, o Leipzig mantém a liderança da Liga alemã e soma mais quatro pontos do que o Bayern, que segue no terceiro lugar e precisou também de suar muito para levar de vencida o Wolfsburgo.

Joshua Zirkzee, avançado holandês de apenas 18 anos que somou apenas o terceiro jogo pelos bávaros, tinha acabado de sair do banco quando inaugurou o marcador aos 85 minutos. Gnabry fez o 2-0 final ao minuto 89.

A próxima jornada da Bundesliga realiza-se apenas na segunda quinzena de janeiro.

Outros resultados da Bundesliga:

Schalke 04-Friburgo, 2-2

Colónia-Werder Bremen, 1-0