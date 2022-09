[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]



Com um golo e duas assistências, Jamal Musiala deu «show» na goleada do Bayern Munique ao Bayer Leverkusen (4-0), no encontro inaugural da oitava jornada da Liga.



O internacional alemão começou a abrir o livro logo aos três minutos com um passe para a área que Sané aproveitou para fazer o 1-0. Volvidos 14 minutos, o extremo ex-Man. City devolveu a gentileza e assistiu o jogador de 19 anos para o 2-0.



Ainda antes do intervalo a equipa de Nagelsmann chegou ao 3-0 por Sadio Mané. Depois de mais uma assistência de Musiala, o internacional senegalês dominou e atirou cruzado com a bola a sofrer um desvio e a trair Hrádecký.



O adversário do FC Porto na Liga dos Campeões criou duas situações para encurtar diferenças no marcador, mas não conseguiu ultrapassar Neuer. Já o Bayern continuou em modo avassalador e já depois de o VAR ter impedido o bis de Mané, Hrádecký teve um erro tremendo e ofereceu o 4-0 a Thomas Muller.



Classificação da Bundesliga



Depois de uma derrota na ronda anterior, o Bayern regressou às vitórias e igualou à condição o Borussia Dortmund no segundo lugar da Bundesliga e ficou a dois do líder Union Berlim. Por sua vez, o Bayer Leverkusen está em zona de descida: é 16.º classificado com apenas cinco pontos. O conjunto orientado por Gerardo Seoane vive um ciclo de dois jogos sem triunfos antes da visita ao Dragão, partida da B da Liga dos Campeões.



