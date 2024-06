O Bayer Leverkusen apresentou, esta terça-feira, a camisola que vai usar em 2024/25.

O novo equipamento do campeão alemão é maioritariamente vermelho, com a gola preta, assim como as mangas. A camisola tem ainda traços relacionados com a cidade e não falta o «badge» de campeão.

Pode ver, na galeria associada, os pormenores deste equipamento.