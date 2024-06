O Celta de Vigo apresentou, esta terça-feira, o equipamento principal para a época que se avizinha. Delineado pela Hummel – fabricante dos equipamentos da Dinamarca para o Europeu – a tela azul celeste inclui o nome dos 313 municípios da Galiza.

Além de Gondomar, o Celta não esqueceu os vizinhos do Deportivo da Corunha, promovidos à II Liga.

Ao som de «Oliveira Dos Cen Anos», hino do centenário do clube, o lema de 2024/25 aponta à essência da região: «Não poderia ser mais daqui».

The details that make up the new @RCCelta home 👀👀 pic.twitter.com/imYnMl7epX