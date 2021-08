Felix Götze, irmão de Mario Gotze, foi neste domingo transportado de emergência para o hospital devido a uma fratura na parte superior do crânio.

O jogador de 23 anos, que atua no Kaiserslautern, chocou com um companheiro de equipa durante o jogo com o Viktoria Berlin, a contar para o terceiro escalão da Alemanha.

Depois de ter sido assistido no relvado pelos paramédicos, Felix Gotze foi transportado para os cuidados intensivos de um hospital.

Ao longo da tarde de domingo, o Kaiserslautern foi dando conta do estado de saúde do jogador e nesta segunda-feira chegaram boas notícias: Felix Gotze já deixou os cuidados intensivos e poderá deixar o hospital nesta terça-feira.

Mario Götze joga atualmente no PSV Eindhoven e entre a imprensa holandesa foi admitido que o ex-Borussia Dortmund e Bayern Munique pudesse falhar o jogo de quarta-feira com o Benfica para acompanhar de perto a evolução do estado de saúde do irmão, que está, como confirmam as notícias mais recentes, a recuperar bem.