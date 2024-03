Julian Schuster vai ser o novo treinador do Friburgo a partir da próxima época, confirmou esta sexta-feira o emblema alemão.

O técnico de 38 anos vai suceder a Christian Streich, treinador que vai deixar o conjunto germânico ao fim de 29 anos – 12 dos quais como treinador principal.

Schuster, refira-se, tem passado no Friburgo: foi jogador da equipa de Breisgau durante dez anos, antes de integrar a estrutura do clube.

«Para mim, treinar este clube é uma questão de coração e um desafio. Estou ciente da tarefa e aborda-a com total convicção, mas também com humildade e respeito», afirmou Schuster, citado na nota do Friburgo.