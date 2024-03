O Wolfsburgo despediu o croata Niko Kovac do comando técnico da equipa.

A saída do treinador de 52 anos acontece após o 11.º jogo seguido sem vencer, fruto da derrota caseira diante do Augsburgo, por 3-1, no sábado.

A equipa onde alinha o português Tiago Tomás é 14.ª classificada na liga alemã, para a qual não vence desde dezembro do ano passado.