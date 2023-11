Thomas Tuchel, treinador do Bayern de Munique, criticou o calendário de competições sobrecarregado e o desgaste a que estão submetidos os jogadores internacionais. Um dos jogadores que voltaram das seleções com problemas físicos é o português Raphael Guerreiro.

«Os jogadores de topo estão cansados. Passam muitas horas em hotéis, autocarros e aviões. Isso é stressante. Kim vem da China. Davies é do Canadá. A diferença horária entre eles é sabe-se lá quanto. Provavelmente, amanhã, Kim vai levantar-se e não saberá exatamente onde acordou. Isso não pode ser do interesse dos jogadores. E o que não é do interesse dos jogadores não pode ser do interesse do jogo», afirmou.

Raphael Guerreiro lesionado

O Bayern tem alguns jogadores lesionados - Matthijs de Ligt e Jamal Musiala continuam ausentes – e Raphael Guerreiro está em dúvida. «Com o Raphael temos de ver dia a dia, estamos a ser muito cautelosos. Ele sentiu o músculo», disse o treinador, fazendo referência à presença do internacional português na seleção.

Raphael Guerreiro jogou 28 minutos contra a Islândia, sendo utilizado apenas na segunda parte desse jogo, depois de ter ficado no banco contra o Liechtenstein. Tinha apresentado queixas físicas no início do estágio.

Contra os jogos à sexta-feira

O Bayern abre a jornada 12 da Bundesliga, com uma deslocação a Colónia. A viagem até é curta, mas a equipa não poderá regressar a casa após o jogo, por causa da hora e da previsão de mau tempo. Tuchel não gosta, sobretudo, do facto de jogar a uma sexta-feira, logo depois dos encontros das seleções.

«É o nosso segundo jogo fora de casa na sexta-feira, é uma decisão muito infeliz», explicou. «Mas quando um treinador diz isso, é imediatamente interpretado como uma desculpa. Acho que tem a ver com os direitos televisivos, nem vale a pena falarmos sobre isso», acrescentou.

Previu a expulsão de Sané

Outro jogador do clube em ação nos jogos das seleções foi Leroy Sané, que acabou por ser expulso na partida com a Áustria. Tuchel disse que pressentiu o que ia acontecer.

«Eu já previa um pouco a expulsão. Sentia-se a insatisfação por ele já não se conseguir conter. Normalmente, ele tem-se controlado, mas é da natureza humana que algo assim aconteça. Ele continua a ser um dos nossos principais jogadores aqui e tem toda a nossa confiança», assegurou.

As derrotas da Alemanha

A paragem internacional não correu bem à seleção da Alemanha, que perdeu mais dois jogos particulares, com a Turquia e a Áustria. Thomas Tuchel abordou o tema na conferência de imprensa desta quinta-feira.

«Estamos a fazer tudo o que podemos para que se sintam confortáveis aqui, mesmo com esses maus resultados. Não vamos ficar a analisar a seleção nacional, isso não é da nossa responsabilidade. O que importa é criar um ambiente positivo», afirmou.

Abrindo a jornada, o Bayern sobe ao topo da Bundesliga caso vença o Colónia, atual 17º classificado.