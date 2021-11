A futebolista do Paris Saint-Germain, Aminata Diallo, negou o quadro de rivalidade e agressão para com a colega de equipa Kheira Hamraoui e «contesta formalmente» as acusações dos últimos dias, afirmou o advogado Mourad Battikh.

«Aminata Diallo lamenta a encenação totalmente artificial de uma rivalidade entre ela e Kheira Hamraoui que justificasse o ataque à colega. Essa teoria não corresponde em nada à verdadeira natureza do seu relacionamento», refere o causídico de Diallo, em nota enviada à agência France-Presse.

Diallo foi detida na quarta-feira para interrogatório, por suspeita de ter contratado dois homens para agredirem Kheira Hamraoui, sua colega de equipa e de seleção, para garantir que seria ela a titular no jogo da Liga dos Campeões ante o Real Madrid.

Na quinta-feira, Diallo viria a ser libertada, sem qualquer acusação formulada contra ela.

Hamraoui foi vítima de um ataque na noite de 4 de novembro, quinta-feira, quando regressava, na companhia de Diallo, de um jantar organizado pelo PSG. Hamraoui foi golpeada com uma barra de ferro por dois homens, que se colocaram em fuga, segundo a procuradoria de Versalhes.

«Outras pistas mais sérias foram encaradas pelos investigadores e em nada implicam a minha cliente. Aminata Diallo lamenta o empolamento mediático que já a condenou, sem fundamento, e lembra que não hesitará a defender os seus direitos na justiça, se necessário, contra qualquer difamação», explica Battikh, destacando que Diallo «cooperou plenamente e facilitou o trabalho dos investigadores, saindo em liberdade».