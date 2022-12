André Onana foi excluído da seleção dos Camarões pelo selecionador Rigobert Song, pois os dois estavam em desacordo com a forma de jogar do guarda-redes. O guardião gosta de sair a jogar e iniciar os ataques desde trás, contudo o técnico prefere lançamentos longos.

Ora, fora do Mundial e ainda a gozar um período de férias, o guarda-redes do Inter de Milão divertiu-se no seu país, a jogar futebol com algumas crianças.

Num campo improvisado em terra batida, em Yaoundé, sem o glamour dos estádios do Qatar, Onana surpreendeu ao alinhar no meio-campo, onde pôde exibir toda a qualidade de pés e deliciar o público presente.

Ora veja: