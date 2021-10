Islam Slimani, Abdelhafid Tasfaout, Rabah Madjer. A partir desta sexta-feira, é assim que está ordenada, por ordem decrescente, o top-3 dos melhores marcadores da seleção da Argélia.



Slimani marcou dois golos na goleada argelina ao Níger (6-1) e passou a ter 37 golos (em 76 internacionalizações). Tasfaout, que jogou pela seleção de 1990 a 2002, tem 36 e o histórico Rabah Madjer (1978 a 1992) é o terceiro melhor de sempre, com 28 golos - lado a lado com Lakhdar Belloumi, mas este com mais jogos do que Madjer.

Slimani foi jogador do Sporting de 2013 a 2016. Fez 57 golos em 111 jogos. Está a cumprir a segunda época no Lyon.