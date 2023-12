Nico Gaitán terminou contrato com o Paços de Ferreira no verão e ainda não encontrou clube para prosseguir a carreira. O antigo jogador do Benfica quer rumar à América e revelou, em entrevista, que já recebeu propostas para voltar aos relvados em 2024.

«Recentemente fui pai de gémeos e, por questões familiares, quero voltar a jogar na América. Estou muito bem e ansioso por isso. O meu agente recebeu alguns contactos da Argentina e de outros países do continente. Estou a analisar.»

Na última época, Gaitán somou três golos e três assistências em 29 jogos pelo Paços de Ferreira, que acabou por descer à II Liga.