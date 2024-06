Lionel Messi tem conseguido recrutar vários jogadores com quem jogou para o Inter Miami – Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez –, mas, ao que parece, não conseguiu convencer Marcos Rojo a fazer o mesmo.

Em declarações à Radio La Red, o defesa argentino do Boca Juniors, antigo jogador do Sporting, revelou que foi contactado por Messi para se mudar para Miami, mas que acabou por decidir ficar no Boca.

«O Leo [Messi] ligou-me, não foi um agente ou um intermediário. Conversei com o Messi e ele falou-me da possibilidade de ir para o Inter Miami. Imaginem o que isso significa para qualquer jogador. Mas a verdade é que não estava convencido para deixar o Boca, tinha renovado recentemente», afirmou.

«A única coisa que fiz foi dizer ao Roman [Riquelme, presidente do Boca], contar-lhe a situação e dizer-lhe que se ele precisasse de mim, eu ficaria no Boca. Não queria ir embora. Se ele me dissesse que precisava de mim, eu estava 100 por cento convencido a continuar no Boca», acrescentou.