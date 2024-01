O Boca Juniors começou a pré-temporada com uma má notícia: Marcos Rojo lesionou-se no aquecimento para o jogo particular com o Gimnasia y Tiro de Salta, primeira partida de pré-temporada da equipa.

O antigo defesa do Sporting sentiu uma dor no gémeo e teve de se retirar do campo com a ajuda da equipa, médica, sem conseguir andar.

Marcos Rojo, de 33 anos, acabou por abandonar o estádio de muletas.

O clube ainda não especificou qual a lesão do seu capitão de equipa, que vai ser submetido a exames de diagnóstico. Diego Martinez, o novo treinador do Boca, disse que Rojo estava «zangado e triste, porque queria muito jogar».

Por sua vez, o colega de equipa Nicolás Figal, também defesa, acredita que Rojo possa regressar depressa ao ativo.

«Ele vai recuperar porque é um animal, vai estar connosco rapidamente», afirmou.