O futebolista do Chelsea, Armando Broja, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, vai ser operado e desfalca a equipa para o que resta da época, informou o clube inglês, em comunicado, esta quarta-feira.

O avançado anglo-albanês de 21 anos lesionou-se no jogo particular ante o Aston Villa, no passado domingo, e os gritos de dor no momento antecipavam desde logo um mau cenário, agora confirmado.

«Os resultados das avaliações confirmaram, infelizmente, uma rotura do ligamento cruzado anterior e vai ser necessária cirurgia. Na sequência da operação, o Armando vai trabalhar de perto com o departamento médico do clube durante a sua reabilitação e espera-se que falhe o resto da época 2022/23», refere o Chelsea.

Broja, de 21 anos, vinha-se afirmando como opção em 2022/23 no regresso ao clube (18 jogos, um golo), após empréstimos a Southampton e Vitesse nas duas temporadas anteriores, tendo agora um duro revés.