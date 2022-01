O futebolista português Nuno Tavares foi substituído aos 35 minutos do Nottingham Forest-Arsenal deste domingo e mostrou o seu descontentamento ao tirar e atirar as luvas na sua saída do relvado, não fazendo contacto visual com o treinador Mikel Arteta.

No final do encontro, o técnico espanhol do Arsenal, que viu a equipa ser eliminada na terceira ronda da Taça de Inglaterra com uma derrota por 1-0, não fez caso e disse que foi apenas para melhorar a equipa.

«Só fiz isso para tentar melhorar o desempenho da equipa. Tenho de tomar a decisão de tentar melhorar o desempenho da equipa», referiu Arteta, que lançou Kieran Tierney no lugar do lateral português, internacional sub-21.

«Não quero falar de ninguém a nível individual», disse ainda Arteta, à ITV, questionado sobre o que Nuno Tavares teria feito – ou não – para ser retirado de campo.