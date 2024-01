O Irão venceu a seleção dos Emirados Árabes Unidos, orientada por Paulo Bento, por 2-1, com dois golos marcados por Mehdi Taremi. O avançado do FC Porto ainda não tinha marcado na competição.

TAREMI!!! 💥



O avançado inaugura o marcador e o Irão segue na frente do jogo!#sporttvportugal #TaçaAsiática #Taremi pic.twitter.com/mYVOzDULN5 — sport tv (@sporttvportugal) January 23, 2024

O Irão terminou, assim, a fase de grupos com um registo perfeito, com três vitórias.

É o bis de Taremi! ⚽⚽

Depois de uma penalidade falhada dos Emirados Árabes Unidos, Taremi não falha e alarga a vantagem!#sporttvportugal #TaçaAsiática #Taremi pic.twitter.com/DjoxOcgHt9 — sport tv (@sporttvportugal) January 23, 2024

A equipa dos EAU conseguiu reduzir a desvantagem já no tempo de compensação, com um golo de Yahya Al Ghassani. Um golo que se revelou providencial.

A equipa de Paulo Bento garantiu a segunda posição do grupo, com quatro pontos, por ter um golo positivo na diferença entre marcados e sofridos (5-4).

Já a Palestina, acabando com o mesmo número de pontos, terminou com 4-4 em golos, caindo para a terceira posição, que ainda pode dar o apuramento para os oitavos de final, como um dos melhores terceiros classificados.

A Palestina venceu Hong Kong por 3-0.

Hong Kong, que perdeu os três jogos, desperdiçou uma grande penalidade já no tempo de compensação, o que pode ser importante para um eventual apuramento da Palestina.

Austrália e Uzbequistão apurados

Nos primeiros jogos do dia, para fechar as contas do Grupo B, a Austrália empatou (1-1) com o Uzbequistão, resultado que serviu às duas seleções.

Os ‘socceroos’ venceram o grupo, com sete pontos; os uzbeques ficaram na segunda posição, com cinco.

No outro jogo do grupo, a Síria venceu a Índia por 1-0, ficando na terceira posição, com quatro pontos (1-1 em golos) podendo ainda passar aos oitavos.

A Índia terminou com três derrotas e zero pontos.