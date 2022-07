Um dia depois de despedir o treinador Antonio Mohamed, o Atlético Mineiro já encontrou substituto: trata-se de Cuca, que guiou o Galo à conquista do campeonato brasileiro na época passada.

O técnico regressa para a sua terceira passagem no clube e assina um vínculo válido até ao final de 2022.

Cuca, de 59 anos, tinha deixado o At. Mineiro em dezembro do ano passado, alegando motivos familiares e para se dedicar a projetos com fins solidários, mas assumiu que não conseguiu ficar indiferente à chamada dos responsáveis do emblema de Belo Horizonte.