Wolfsburgo e Eintracht Frankfurt empataram a dois golos este domingo, no jogo que encerrou a 23.ª jornada da Bundesliga alemã.

O lateral-direito português Aurélio Buta, titular no encontro, assistiu para Kolo Muani fazer o 1-1 aos 22 minutos, já depois de Marmoush ter feito o 1-0 para o Wolfsburgo (10m).

Sai mais um golo para o Kolo Muani e mais uma assistência para o Buta 💪



🇩🇪 @Bundesliga_DE | @VfL_Wolfsburg 1 x 1 @Eintracht#BundesligaELEVEN pic.twitter.com/10kQUI14js — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) March 5, 2023

Pouco depois, Ndicka deu a volta ao marcador para o Eintracht, aos 26 minutos, numa primeira parte que teve o outro golo, aos 43 minutos, por Gerhardt, par o Wolfsburgo.

No outro encontro do dia, o Bayer Leverkusen recebeu e venceu o Hertha Berlim, por 4-1. Azmoun (12m), Frimpong (21m), Diaby (60m) e Adli (73m) fizeram os golos do Bayer. Lukebakio, de penálti, aos 67 minutos, marcou para os visitantes.