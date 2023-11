O Salzburgo venceu este sábado na visita à casa do Tirol por 2-0, em jogo relativo à 13.ª jornada da primeira fase da Liga austríaca.



Os decacampeões austríacos construíram o triunfo com dois golos de Karim Konaté, aos 27 minutos e 90+5.

O adversário do Benfica na Champions ascendeu provisoriamente ao primeiro lugar do campeonato com 29 pontos, mais dois do Sturm Graz, oponente do Sporting na Liga Europa, que só entra em campo neste domingo, frente ao LASK.

O Salzburgo vai defrontar os encarnados em dezembro no fecho da fase de grupos da Liga do Campeões.