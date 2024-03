Xavi já anunciou que vai deixar o comando técnico do Barcelona no final da temporada e Deco, diretor desportivo dos catalães, admitiu que o clube está atento aos treinadores que estão disponíveis no mercado.

O antigo internacional português foi confrontado com o nome de Luis Enrique, que considerou «uma referência a todos os níveis», antes de apontar os treinadores que mais aprecia e nos quais incluiu Ruben Amorim e Sérgio Conceição.

«Há vários treinadores que me agradam. Não podemos nunca deixar de falar de Guardiola e de Klopp, que são os treinadores de topo mas não estão disponíveis. Como profissionais, gosto de ver as suas equipas, assim como o Arsenal de Arteta, gosto de ver a equipa de Amorim em Portugal, a equipa de Sérgio Conceição também é muito competitiva. Há bastantes treinadores que estão a fazer excelentes trabalhos, como o Iraola no Bournemouth ou o Unai Emery no Aston Villa», disse Deco, em entrevista à Cadena SER.

O diretor desportivos dos «blaugrana» abordou ainda a situação de João Cancelo e João Félix, que estão emprestados ao Barça, mas podem continuar no plantel na próxima temporada.

«São dois jogadores que nos têm ajudado muito esta época. Cancelo joga na direita e na esquerda, dá uma competitividade e alma à equipa que é importante. O Félix teve uma parte da temporada em que jogou muitos minutos em que houve lesões, depois deixou de jogar tanto, mas quando entra, corresponde. Foi decisivo no último jogo. Se houver uma situação parecida com a da época passada, são jogadores que queremos manter», assegurou.