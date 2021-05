Frenkie de Jong, médio holandês do Barcelona, mostrou-se favorável à continuação de Ronald Koeman no comando técnico do clube.

«Espero que Koeman fique, tenho uma boa relação com ele. Mas não tenho nenhuma influência nisso. Apenas tenho de esperar para ver o que acontece. Sei o mesmo que tu [jornalista]», disse de Jong, em entrevista ao jornal holandês AD.

Sobre Messi, de Jong tem as mesmas esperanças que tem para o treinador.

«Sinto que ele está feliz no Barça. Espero mesmo que fique, ajudar-nos-á muito. Continua a ser o melhor jogador. Se pudesse escolher entre jogar com ele ou com outro qualquer, escolheria sempre Messi. Seria estúpido não o fazer, é o melhor de todos», afirmou o internacional holandês.

O jogador do emblema culé mostrou-se, também, muito crítico em relação às suas prestações.

«É difícil dar-me uma nota, mas certamente não darei muito mais que na época passada. Pelo menos consegui marcar mais golos», atirou de Jong.

Esta época, o jogador dos Países Baixos fez 51 jogos e marcou sete golos pelo emblema catalão.