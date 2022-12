O Barcelona vai visitar o CF Intercity nos 16 avos de final da Taça do Rei, enquanto o Real Madrid vai medir forças com o Cacereño, da quarta divisão. Dois adversários pouco conhecidos, mas que já causaram surpresa na competição.

O CF Intercity é um clube muito jovem, tendo apenas sido criado em 2017 e que, em cinco anos, já alcançou quatro subidas de divisão, militando atualmente na Primeira RFEF, a terceira divisão, equivalente à Liga 3 portuguesa. O Intercity, que joga em Alicante, no campo Antonio Solana, com capacidade para cerca de 2.500 espetadores, já encetou esforços para poder receber os catalães no Rico Pérez, estádio do Hércules. Antes do Barcelona, o Intercity eliminou o Mirandés e o Cirbonero.

Já o Real Madrid visita um adversário que, nesta edição da Taça, já causou verdadeira surpresa na ronda anterior, ao eliminar o Girona, da primeira liga espanhola, por 2-1. O Cacereño joga na Segunda RFEF, a quarta divisão espanhola. Antes do Girona, deixou pelo caminho o Córdoba, da terceira divisão (3-0).

O atual detentor do título, o Betis, visita o Ibiza-Islas Pitiusas, também da quarta divisão e que, à semelhança do Cacereño, já causou surpresa na Taça. Na eliminatória anterior, eliminou o atual vice-líder da segunda liga, o Eibar (1-0).

O Celta de Vigo, treinado pelo português Carlos Carvalhal, visita o Espanhol.

A eliminatória disputa-se entre os próximos dias 3 e 5 de janeiro de 2023.

O QUADRO COMPLETO DOS 16 AVOS DE FINAL:

3 de janeiro:

Espanhol-Celta de Vigo

La Nucía-Valencia

Cartagena-Villarreal

Cacereño-Real Madrid

Ceuta-Elche

Sp. Gijón-Rayo Vallecano

Levante-Getafe

4 de janeiro:

Linares-Sevilha

Logroñés-Real Sociedad

Pontevedra-Maiorca

Real Oviedo-Atlético Madrid

Intercity-Barcelona

Alavés-Valladolid

5 de janeiro:

Ibiza-Islas Pitiusas-Betis

Gimnàstic-Osasuna

Eldense-Athletic Bilbao