Xavi Hernández já está com a equipa do Barcelona nos Estados Unidos da América, onde os catalães estão em digressão.

«Finalmente todos juntos», anunciou o clube espanhol, com o vídeo da chegada do técnico.

Recorde-se que o treinador de 42 anos não viajou com a equipa blaugrana, por necessitar de um visto especial para entrar nos Estados Unidos, tendo em conta que foi três vezes ao Irão como jogador do Al Sadd, do Qatar.

Xavi falhou inclusive o primeiro encontro do Barcelona na digressão frente ao Inter Miami, em que os culés venceram por 6-0.