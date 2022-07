O futebolista brasileiro Raphinha, ex-Sporting e V. Guimarães, precisou apenas de 45 minutos para brilhar na estreia pelo Barcelona, ao corresponder à titularidade ante o Inter Miami com um golo e duas assistências, que iniciaram a goleada por 6-0 no particular de pré-época realizado nos Estados Unidos, esta madrugada.

Aos 19 minutos, Raphinha assistiu Aubameyang para o 1-0, após um bom desenho ofensivo, com o gabonês a picar a bola sobre o guarda-redes na finalização.

Ao minuto 25, foi Raphinha a marcar, com uma finalização de primeira de pé esquerdo após cruzamento de Álex Baldé, antes de nova assistência, ao minuto 41, para o 3-0 apontado por Ansu Fati.

Para o início da segunda parte, entraram 11 novos jogadores e houve mais três golos. Gavi aumentou para 4-0 ao minuto 55 na sequência de um canto, Memphis Depay fez o Barcelona chegar à mão cheia de golos com o 5-0 ao minuto 69 depois de um belo gesto técnico na área e, imediatamente de seguida, aos 70, Ousmane Dembélé fez o 6-0 final.

O encontro ficou marcado pela ausência do treinador Xavi Hernández, do lado do Barcelona, sendo que o avançado Robert Lewandowski ainda não figurou nas opções.

Os golos do Inter Miami-Barcelona: