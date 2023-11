Alejandro Grimaldo deixou o Benfica para reforçar o Bayer Leverkusen, mas o clube alemão já tinha o lateral espanhol na lista de objetivos há várias temporadas, revelou o CEO Fernando Carro.

«Há muitos anos que queríamos tirar o Grimaldo do Benfica, mas era muito caro. Era um alvo do clube há vários anos porque sabíamos do quão bom jogador e profissional ele é. Precisamos de jogadores como ele. Começamos a falar com o Grimaldo e convencêmo-lo com o projeto ambicioso que temos. O treinador também foi muito importante. É um jogador muito importante para nós», assumiu o dirigente do líder da liga alemã, no âmbito do evento Soccerex.

Grimaldo, que também já foi chamado pela primeira vez à seleção espanhola, leva oito golos e seis assistências em 17 jogos esta temporada.