Terminada a temporada dececionante, sem qualquer troféu conquistado e o terceiro lugar no campeonato alemão, o Bayern Munique anunciou duas saídas do plantel: Bouna Sarr e Eric Maxim Choupo-Moting terminam contrato e vão ser jogadores livres no próximo verão.

O lateral franco-senegalês, de 32 anos, chegou a Munique em 2020/21, mas nunca se impôs nos bávaros, despedindo-se com 33 jogos.

Merci beaucoup, Bouna ❤️

Já Choupo-Moting, de 35 anos, também chegou na mesma temporada, mas teve maior preponderância na equipa, sobretudo na época passada, quando foi titular como avançado diversas vezes. Na presente temporada, com a contratação de Harry Kane, perdeu espaço, embora tenha feito 34 jogos (três golos).