Faruk Hadzibegic é o novo selecionador da Bósnia-Herzegovina, anunciou esta quarta-feira a federação daquele país.

«Aceitei com muito orgulho este convite. É uma grande responsabilidade, mas também uma grande satisfação e motivação. Sempre estive interessado [no cargo de selecionador], mas não pensei que se concretizasse. Pensava terminar a carreira no estrangeir», disse o técnico bósnio.

O treinador de 65 anos, refira-se, sucede assim a Ivaylo Petev no comando técnico da seleção que é adversária de Portugal na qualificação para o Euro 2024.