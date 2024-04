Romário (sim, esse mesmo) está de volta ao ativo aos 58 anos!



Foi o próprio quem deu conta do regresso aos relvados com a camisola do América Football Club, através de uma publicação nas redes sociais.



«Oficialmente inscrito no BID! Estou pronto para tentar dar uma ajudinha ao meu querido America em alguns joguinhos e também, é claro, realizar o sonho de dividir o campo com o meu filho. Obrigado, Pai do Céu, por esse privilégio! Obrigado a todos pelo apoio! Vamos com tudo, Mecão», escreveu nas redes sociais.



Também o clube fez questão de partilhar uma fotografia do ex-internacional brasileiro com o contrato na mão. O antigo campeão do Mundo pelo Brasil em 1994 vai representar o clube que compete na segunda divisão do campeonato carioca e onde jogo o filho, Romarinho, de 30 anos.



Com uma carreira ao serviço de PSV, Barcelona, Valência, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Al-Sadd, FL Strikers e Adelaide United, Romário conquistou inúmeros títulos, melhor futebolista do Mundo em 1994, com destaque para um Campeonato do Mundo e duas edições da Copa América.