O treinador do São Paulo, Rogério Ceni, surpreendeu na última conferência de imprensa ao garantir que prescinde da cláusula de rescisão, caso o clube o demita se não vencer a Copa Sul-Americana, agendada para 1 de outubro, frente ao Independiente del Valle.

«Acham que eu trabalho aqui pelo meu salário? Que eu estou preocupado com os meses que estão atrasados? Eu estou aqui para ajudar. Se eu não sou o homem certo... treinadores no Brasil tem de sobra. Acham que estou preocupado com a minha cláusula de rescisão?», questionou, antes de brincar com as recentes declarações de Vítor Pereira, que também admitiu que não estava no Corinthians pelo dinheiro.

«Não vou dizer que sou igual ao Vítor Pereira, que tem mais dinheiro do que eu, pois recebe em euro. Com todo respeito e admiração por ele, mas a minha conta não é igual à do Vítor Pereira. Mas sou apaixonado pelo que faço. A responsabilidade é minha, e dia 2, se eu não ganhar o título e quiserem mandar-me embora, eu abro mão da minha cláusula», reforçou.

Ceni leva 63 jogos no comando técnico do São Paulo, tendo conseguido 29 vitórias até ao momento.

