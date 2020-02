Em nove meses, Jorge Jesus conquistou cinco títulos para o Flamengo e tem a nação rubro-negra a seus pés, tanto que o Flamengo já o declarou «o português mais amado do mundo».

Numa publicação no Twitter do clube, após a vitória da Supertaça Sul-Americana, o Flamengo escreveu: «O português mais amado do mundo! Mais de 40 milhões de apaixonados por Jorge Fernando Pinheiro de Jesus!»

Veja a publicação: