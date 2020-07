Mesmo antes de partir para a Europa, onde se vai encontrar com Marcos Braz, o diretor do Flamengo, Bruno Spindel, confirmou que se vai reunir com treinadores portugueses e espanhóis.



«Já há reuniões marcadas. Conversámos por telefone e por vídeo com alguns treinadores, mas não podemos revelar nomes. O mais importante é que estamos a fazer isto com tranquilidade. O clube sabe qual a filosofia que deseja para o Flamengo: um futebol ofensivo, agressivo e que espera buscar todos os títulos. Confiamos no grupo de atletas e temos a certeza que podemos subir o nível e continuar a fazer história», disse, aos jornalistas presentes no aeroporto.



«Desembarco amanhã e a primeira reunião é amanhã. Não posso revelar nomes. Nacionalidades? Espanhóis e portugueses. A questão da língua é importante. Temos a certeza que vamos fazer uma boa escolha dentro dos princípios que o clube definiu», acrescentou.



O dirigente do Mengão admite que a questão do sucessor de Jorge Jesus poderá ficar resolvido dentro de uma semana, acrescentando que a primeira reunião será em Madrid.



«Primeira reunião? Será em Madrid. Vamos ter várias, isso não quer dizer muita coisa. Na vida nunca podemos afirmar nada, mas acho pouco provável voltarmos sem treinador. Numa semana esperamos ter a questão resolvida», concluiu.



Recorde-se que Jardim, Carlos Carvalhal e Domènec Torrent, antigo adjunto de Pep Guardiola, são alguns dos nomes apontados a assumir o comando técnico do campeão brasileiro e sul-americano.