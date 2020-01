Jesualdo Ferreira não precisou de muito tempo para criar impacto na equipa do Santos a julgar pelas palavras de Jobson.



«O Sampaoli é elétrico, o Jesualdo Ferreira é mais tranquilo, procura conversar mais e dar atenção a ti enquanto pessoa. Faltava ao Sampaoli entender o lado dos jogadores. O Jesualdo olha nos olhos de todos para saber o que está a acontecer. Tem essa visão experiente», explicou, citado pelo Globo Esporte.



Lembre-se que o técnico português sucedeu ao argentino no comando técnico do Peixe.



