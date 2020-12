O Santos foi a votos e elegeu o novo presidente, Andrés Rueda, o que pode facilitar a saída e a contratação de jogadores. O Conselho Fiscal tinha o poder de decidir esses assuntos, porque o Peixe estava a viver um período eleitoral, o que a partir deste sábado já não acontece.



Ora, o agora antigo presidente do emblema brasileiro, Orlando Rollo, defendeu que Lucas Veríssimo não tem cabeça para voltar a entrar em campo.



«Não é questão de indisciplina, é uma questão psicológica. Sei bem do que falo, porque estou a terminar a minha pós-graduação em psicologia do desporto. O jogador não tem mais cabeça para entrar em campo», referiu, citado pela «Tribuna».



«Ele foi preterido em todas as janelas de transferências dos últimos três anos. Houve negociações com diversos clubes que acabaram por não se concretizar. Isso mexe com o psicológico do atleta.

"Ele foi preterido nos últimos três anos em todas as janelas [de transferências], com negociações com diversos clubes que não se concretizavam. Isso abala o psicológico do atleta. Ele quer fazer a sua carreira na Europa. Estamos a trabalhar com ele na base do diálogo, não vamos resolver isto com uma multa. É com diálogo», acrescentou.



Lembre-se que o Benfica tem interesse em contratar o defesa, tal como Jorge Jesus já revelou publicamente.