Pepa não poupou críticas aos jogadores do Cruzeiro após a derrota por 3-0 frente ao Grémio, em Porto Alegre.



«Em 25 jogos oficiais, este foi o nosso pior jogo. Em tudo.Mais do que ganhar, perder ou empatar, este tipo de atitude competitiva é inadmissível. Não pode acontecer. Não me lembro de ter feito o que vou fazer agora: pedir desculpa. (...) Se pudesse trocar dez jogadores ao intervalo, tinha trocado. Situações como hoje não podem voltar a acontecer. Que sirva de lição. As coisas podem correr mal, mas sou o primeiro a defender os jogadores por erros técnicos ou de decisão. O que não admito é o que aconteceu aqui», disse o português, em conferência de imprensa.



«Foi muito difícil voltar ao Brasileirão. E agora que estamos no Brasileirão, não podemos ter um único jogo com falta de atitude e de concentração. Nesses momentos complicados, temos de ter capacidade mental, trabalho, muito rigor e concentração. Não é por falta de aviso ou de trabalho. Dentro de campo temos de ser mais equilibrados emocionalmente. Fomos castigados com dois golos em lances muito consentidos», acrescentou.



A Raposa não vence há sete jogos e ocupa atualmente o 12.º lugar do Brasileirão.